ФСБ: к взрыву газопровода в Крыму причастна украинская разведка

Диверсионная группа повредила газопровод 23 августа

Подрыв участка газопровода в Крыму в августе этого года был организован украинской разведкой. Об этом сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.

Там рассказали, что диверсия была организована так называемой службой "Таврия" – это территориальное подразделение разведки Министерства обороны Украины в Херсоне. Помощь ей оказывала запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа".

По указанию одного из руководителей "Меджлиса" в июне исполнители диверсии Асан и Азиз Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии им пообещали около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.

"Организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский", - говорится в релизе ЦОС ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что диверсия была санкционирована начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. 4 сентября непосредственные исполнители, а также заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов были задержаны.

Неизвестные повредили газопровод в горной части Крыма 23 августа. Без газа на один день остались село Перевальное и расположенная рядом войсковая часть.

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