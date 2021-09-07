Россиянам рассказали, сколько времени школьник может провести с гаджетом

Старшеклассникам следует сидеть за компьютером максимум 70 минут в школе и 170 минут дома

Активное использование гаджетов школьниками оказывает отрицательное влияние на здоровье, в связи с чем следует лимитировать продолжительность их применения. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что от 30 до 50% подростков приобретают близорукость к окончанию школы и вынуждены носить очки в течение всей жизни. Помимо нагрузки на зрение чрезмерное увлечение гаджетами провоцирует боли в шее и плечевом поясе, головную боль.

Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо дозировать время использования различных устройств. В отношении персонального компьютера и ноутбука показатель для учащихся первого и второго классов не должен превышать 40 минут в школе и 80 минут дома, для третьего и четвертого классов – 50 и 90 минут соответственно. Подросткам с пятого по девятый классы можно сидеть за компьютером 60 минут в школе и 120 минут дома, учащимся десятого и одиннадцатого классов – 70 и 170 минут.

Совокупная продолжительность использования планшета следует ограничить 30 минутами в школе и 80 минутами дома для учеников начальной школы. В пятом-девятом классах показатель возрастает до 60 минут в школе и 120 минут дома. Старшеклассникам разрешается проводить с планшетом 80 и 150 минут.

Использование электронных средств обучения на школьных занятиях также рекомендуется лимитировать. В частности, интерактивную доску можно применять не более 20 минут на уроках с первого по третий классы, в более старшем возрасте разрешается увеличить показатель до 30 минут. В работе с детьми до пяти лет использовать такие средства нельзя совсем.

Для профилактики негативного влияния гаджетов на здоровье также необходимо ежедневно выполнять специальную гимнастику для глаз и правильно оборудовать рабочее место школьника, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Власти Китая между тем фактически объявили войну подростковой интернет-зависимости. Детям и подросткам до 18 лет в Поднебесной предписано проводить не больше трех часов в неделю за онлайн-играми. За соблюдением требований будут следить геймерские платформы.

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