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Последние данные о пожарах и паводках в России на сегодня, 7 сентября

11:36
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Устранение последствий разгула стихии в регионах продолжается

В Хабаровском крае растет число подтопленных населенных пунктов. За сутки большая вода пришла еще в два поселка. Залиты около двух с половиной тысяч участков. Уровень реки Амур хоть и замедлил рост, но о спаде говорить пока рано. Тем временем, площадь природных пожаров в Башкирии уменьшилась до полутора тысяч гектаров.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александры Паниной (см. видео).

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