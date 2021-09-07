В афганских городах прошли акции протеста против талибов

Сами талибы заявляют, что установили контроль над всей страной

В Афганистане силы сопротивления заявляют, что ещё не вся страна перешла под контроль боевиков. Как минимум в трёх провинциях идут активные столкновения с членами запрещённой в России организации "Талибан". В нескольких городах начались крупные демонстрации. В свою очередь талибы готовятся объявить состав нового правительства.

Вопреки заявлениям нового афганского правительства, о том что неподконтрольная провинция Панджшер пала, сторонники сопротивления сообщают об ожесточенных боях, причем в разных частях страны. Накануне они объявили о переходе к партизанской войне.

Кроме того, в Кабуле, Мазари-Шарифе и других крупных городах начались демонстрации против “Талибана”, организации запрещенной в России. Талибы, как показал недавний женский марш, с протестующими не церемонятся. Что, конечно, идет не на пользу их планам налаживать дипломатические отношения с демократическими странами.

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и чиновники от Евросоюза осторожно высказываются о готовности к переговорам с талибами, безусловно, оглядываясь на США. Американцы не собираются признавать новое правительство. Об этом заявил Джо Байден, который вернулся в Вашингтон после выходных. На лужайке Белого дома его встречали журналисты, которые любую пресс-конференцию теперь начинают с вопроса об Афганистане. Порой, перебивая президента.

Вывод войск из Афганистана, обернулся для Джо Байдена катастрофой. Что ни день, то новый скандал. Журналисты Fox news рассказали о том, что Госдепартамент США ставит себе в заслугу эвакуацию из Кабула семьи с тремя детьми, хотя операцией занималась частная ветеранская организация на деньги спонсоров. Американские дипломаты лишь встретили их уже на границе.

"Это попытка администрации сохранить лицо. Они ничего не сдали, чтобы ускорить эвакуацию этой женщины с тремя детьми. Но в самую последнюю минуту появляются эти "высокопоставленные чиновники" в Государственном департаменте, пытающиеся заявить о себе: "о да, посмотрите, что мы сделали", - возмущается глава ветеранской организации Кори Миллс.

По всей видимости, американское правительство не знает, сколько еще американцев осталось в Афганистане, так и не дождавшись эвакуации. И с каждым днем, по мере укрепления власти талибов, возможностей покинуть страну становится все меньше.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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