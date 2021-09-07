Джастина Трюдо закидали камнями после предвыборного митинга

Канадский премьер не пострадал

Скандалом завершился предвыборный митинг премьера Канады Джастина Трюдо. В одном из районов Онтарио, куда политик приехал, чтобы пообщаться с гражданами, несколько человек устроили провокацию.

Когда встреча подходила к концу и Трюдо уже садился в микроавтобус, группа протестующих начала закидывать премьера камнями. Охранники Трюдо получили лёгкие травмы. Сам политик, по предварительным данным, не пострадал.

После инцидента несколько человек перекрыли дорогу и пытались заблокировать автобус. Среди них были и сторонники Народной партии Канады, которая выступает против принудительной вакцинации и за соблюдение прав и свобод граждан.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Канаде 20 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram