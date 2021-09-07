Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Миши Ананьева

У мальчика - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта - Олдрича

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Миши Ананьева из Калужской области. Мальчику один год и у него диагностировано генетическое заболевание - первичный иммунодефицит, синдром Вискотта - Олдрича. После пересадки костного мозга Миша уже почти пошел на поправку, но клетки донора начали атаковать детский организм. Серьёзные осложнения шли одно за другим. Для полного выздоровления нужна еще одна трансплантация. И чтобы процедура прошла успешно, мальчику необходимо принимать дорогостоящие лекарства. Они стоят почти 3 миллиона рублей. Денег на их покупку у мамы Миши нет. Помочь может каждый.

В этой палате – настоящий детский мир. В центре Мишиной вселенной - мама. Ее любящие глаза, улыбка и надежные руки, которые в любой момент убаюкают и защитят.

За окном только и успевают меняться сезоны. За всю свою жизнь Миша был на улице мимоходом пару раз. С маминых слов знает, что такое шлепать по лужам, бегать по траве, лепить снеговика… С нетерпением ждет момента, когда все это ему разрешат.

Его жизнь с рождения имеет массу ограничений. Виной тому – врожденное заболевание, из-за которого любая инфекция практически смертельна. Бокс со стерильным воздухом и катетер, по которому круглосуточно подается лекарство, - только в таких условиях врачи не опасаются за Мишино здоровье.

Для полного выздоровления Мише нужна еще одна трансплантация и дорогостоящие лекарства. Причем как можно скорее. Поэтому ваша помощь необходима прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"У Миши первичный иммунодефицит, синдром Вискотта – Олдрича. Это врожденное заболевание, которое передается генетически. У этих пациентов высокий риск развития жизнеугрожающих кровотечений на первом году жизни", - говорит врач отделения иммунологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Анна Хорева.

4 месяца мама Миши жила в неизвестности. Причину, из-за которой ребенок не здоров, врачи найти не могли. Только успевали его "спасать". То до минимальных показателей снизятся тромбоциты, то начнётся кровотечение или бактериальная инфекция…

"Первые месяцы – самые тяжёлые. Не знали, от чего лечить ребенка. Ему ничего не помогало. Лечили от тромбоцитопении. Говорили, что курс гормонов поможет. Провели такой курс, раз, два, но результата никакого не было", - рассказывает мама Миши Юлия Ананьева.

В больнице имени Димы Рогачева поставили диагноз. Стало ясно — дело в генетической поломке. Единственный способ лечения – пересадка костного мозга. В феврале Миша перенёс эту процедуру. Но надежды не оправдались. Трансплантат не прижился: донорские стволовые клетки начали атаковать кишечник, кожу. Мише стало еще хуже. В больнице сотворили чудо – ослабленный детский организм привели в норму.

— Ожидается повторная трансплантация, уже запущен поиск не родственного донора. Как Миша себя чувствует?

— Чувствует намного лучше, чем раньше.

Чтобы процедура прошла успешно и донорские клеточки, наконец, прижились, Мише необходима специальная лекарственная терапия, которая предотвратит возможные осложнения.

"Это лекарственные препараты нового поколения, современные, очень дорогие. И, конечно, обычной семье закупить такие лекарства, даже продав квартиру, невозможно. Поэтому мы просим помощи", - говорит Юлия.

Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8385. Успешная трансплантация – единственный шанс на полноценную жизнь. Ту самую, за окном больничной палаты. Жизнь, о которой пока Миша знает только по рассказам мамы.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Ананьева, программа 1241

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