Асмус в залитом бутафорской кровью платье позвала на новый спектакль

Актриса пообещала зрителям "огнище"

Актриса и телеведущая Кристина Асмус выбрала оригинальный способ пригласить любителей театра на новый спектакль. Звезда предстала перед поклонниками в залитом кровью платье, с молотком в руке.

Объяснение необычному внешнему виду Асмус нашлось быстро: бутафорскую кровь использовали для съемки афиши спектакля Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой "Леди Макбет Мценского уезда".

Премьера запланирована на 18 и 19 сентября. По словам Асмус, зрителей ждет "огнище", о чем недвусмысленно говорит ее образ. Однако самым веселым моментом оказалась не съемка афиши, а последовавшие попытки отмыть краску в ледяной воде, рассказала актриса в своем Instagram.

Подписчикам звезды новый образ пришелся по вкусу, хотя многие признали, что видеть Асмус в таком агрессивном стиле неожиданно.

Театральные подмостки покоряет и телеведущая Ольга Бузова. Бывшая звезда реалити-шоу "Дом-2" продолжит выходить на сцену Московского художественного академического театра имени М. Горького в спектакле "Чудесный грузин". Худрук МХАТ Эдуард Бояков заявил, что доволен работой теледивы, несмотря на неоднозначные оценки общественности.

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