"Все кололись": Глюкоза в 15 лет попала в "Бутырку" из-за наркотиков

Будущей звезде пришлось сделать заявление на камеру о пристрастии к наркотикам

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала о своем бурном юношеском прошлом, в котором имелся даже привод в следственный изолятор.

Будущая звезда, по ее словам, жила в неблагополучном окружении, где "все кололись в подъезде, все были наркоманы". Найти этому подтверждение было несложно: проем шахты лифта всегда был заполнен шприцами, а парень 15-летней Ионовой работал барыгой и хранил наркотики.

Глюкоза рассказала в одном из YouTube-шоу, как ее приятеля сдал друг, в следственный изолятор Бутырской тюрьмы забрали и девушку. Ей пришлось сделать заявление на камеру: "Я, такая-то, употребляю наркотики". Певица порадовалась, что это видео так нигде и не всплыло, хотя "на сегодняшний день, наверное, это было бы интересно посмотреть".

Закончилась история тем, что один из полицейских связался с родителями Ионовой и отвез ее домой. Встать на путь истинный Наталье помог проект "Глюкоза" и сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым.

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