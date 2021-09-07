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"Все кололись": Глюкоза в 15 лет попала в "Бутырку" из-за наркотиков

12:22
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Будущей звезде пришлось сделать заявление на камеру о пристрастии к наркотикам

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала о своем бурном юношеском прошлом, в котором имелся даже привод в следственный изолятор.
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Будущая звезда, по ее словам, жила в неблагополучном окружении, где "все кололись в подъезде, все были наркоманы". Найти этому подтверждение было несложно: проем шахты лифта всегда был заполнен шприцами, а парень 15-летней Ионовой работал барыгой и хранил наркотики.

Глюкоза рассказала в одном из YouTube-шоу, как ее приятеля сдал друг, в следственный изолятор Бутырской тюрьмы забрали и девушку. Ей пришлось сделать заявление на камеру: "Я, такая-то, употребляю наркотики". Певица порадовалась, что это видео так нигде и не всплыло, хотя "на сегодняшний день, наверное, это было бы интересно посмотреть".

Закончилась история тем, что один из полицейских связался с родителями Ионовой и отвез ее домой. Встать на путь истинный Наталье помог проект "Глюкоза" и сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым.

Еще один "трудный ребенок" российского шоу-бизнеса — дочь певицы Любови Успенской. Несмотря на недетский возраст, 31-летняя Татьяна Плаксина регулярно попадает в светскую хронику со странными заявлениями и выходками. В частности, она заявила, что ее концерт, который запланирован на 12 сентября, под угрозой срыва, потому что ее "заперли и отняли телефон". Кто именно удерживает ее в неволе и свое месторасположение, она не уточнила.

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