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"У ребенка должна быть мама": Митя Фомин задумался об отцовстве

11:13
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Певец отказался следовать примеру Киркорова и Лазарева

Поп-исполнитель, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин в 47 лет остается бездетным холостяком. Однако певец, по его собственным словам, давно созрел для семейной жизни и отцовства.
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Фомин рассказал, что уже давно вынашивает мысль о рождении детей, однако "этим нужно заниматься, нужно найти время". Дополнительной сложностью является то, что звезда категорически против варианта с суррогатным материнством и хочет иметь полную семью.

Комментируя примеры Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, воспитывающих детей от суррогатных матерей в качестве отцов-одиночек, Фомин выразил убежденность в том, что ребенку необходима мама. А поскольку желание завести детей должно быть взаимным, пока обзавестись наследниками не получается, объяснил певец.

Тем не менее, Фомин выразил серьезный настрой и намерение в ближайшее время заняться решением семейного вопроса, сообщают "Дни.ру".

Сергей Лазарев тем временем наслаждается прелестями отцовства. 1 сентября старший ребенок исполнителя, сын Никита, пошел в первый класс, а дочка Аня отправилась в новый детский сад.

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