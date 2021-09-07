Коронавирусом в России заболели еще 17425 человек

Вылечились 17243 человека
За минувшие сутки в России зарегистрировано 17425 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 795 человек, выздоровели 17243 заболевших.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1187. В Московской области за сутки заболели 880 человек, в Санкт-Петербурге - 626.
За весь период пандемии в стране выявлен 7047880 случаев инфекции. Умерли 188785 пациентов. Выздоровели 6302250 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram