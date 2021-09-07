Зеленский: украинской разведке аплодирует весь мир

Киев успешно провел эвакуацию в Афганистане
Президент Украины Владимир Зеленский похвастался действиями разведки в Афганистане.
"Благодаря им (военным разведчикам - прим. ред.) мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!", - написал Зеленский в Twitter.
7 сентября на Украине отмечают день военной разведки. Киев организовал шесть эвакуационных рейсов из Афганистана, которые вывезли более 650 человек.
Ранее стало известно о возможной подготовке покушения на Зеленского. Служба безопасности Украины занимается выяснением обстоятельств и личности подозреваемого.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram