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Зеленский: украинской разведке аплодирует весь мир

11:18
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Киев успешно провел эвакуацию в Афганистане

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался действиями разведки в Афганистане.

"Благодаря им (военным разведчикам - прим. ред.) мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!", - написал Зеленский в Twitter.

7 сентября на Украине отмечают день военной разведки. Киев организовал шесть эвакуационных рейсов из Афганистана, которые вывезли более 650 человек.

Ранее стало известно о возможной подготовке покушения на Зеленского. Служба безопасности Украины занимается выяснением обстоятельств и личности подозреваемого.

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