Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

Девочки ушли из дома накануне и пропали

В Кемеровской области обнаружили тела двух пропавших накануне 10-летних школьниц.

Девочек искали волонтеры и весь личный состав органов внутренних дел города Киселевска. Подозреваемый задержан, он признался в преступлении.

"Он дал признательные показания. Его везут к следователям", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

6 сентября Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой. В последний раз их видели в магазине с мужчиной, который покупал им конфеты. СМИ сообщают, что подозреваемый ранее был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера".

UPD (12:15 мск): Следственный комитет подтвердил информацию о смерти школьниц. Подозреваемый задержан. По данным СКР, это ранее судимый 41-летний житель города Мыски.

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