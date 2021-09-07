Евгений Нифантьев: современная диагностика грибковых инфекций существенно снизит смертность

Разработку экспресс-тестов на грибковые инфекции предлагается включить в проект "Санитарный щит"

Одной из основных задач проекта "Санитарный щит" является оперативная разработка эффективной тест-системы в случае появления новой опасной инфекции. В проект следует включить разработку экспресс-тестов на грибковые инфекции, считает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

Нифантьев отметил, что для диагностики коронавирусной инфекции уже имеется ПЦР-анализ, антигенные и антительные тесты. Диагностировать бактериальные инфекции позволяют ПЦР-тесты и иммуноферментные тесты, есть также молекулярный анализ, выявляющий склонность к антибиотикорезистентности.

Не менее важно направить усилия на диагностику грибковых инфекций, особенно на создание экспресс-тестов. Их своевременное выявление поможет существенно снизить смертность от инфекций в стационарах, подчеркнул эксперт.

Нифантьев указал, что в настоящее время на российском рынке есть только один отечественный диагностикум, для конкретного грибкового заболевания — инвазивного аспергиллеза. При этом средства диагностики импортного производства, представленные в России, имеют серьезные недостатки и малодоступны для отечественного здравоохранения.

В связи с этим важно заняться разработкой тест-систем для грибковых инфекций в рамках проекта "Санитарный щит", подчеркнул Нифантьев.

Ранее Евгений Нифантьев выступил за разработку в России доктрины национальной лекарственной безопасности как гарантии независимости от других государств — производителей субстанций для фармацевтической промышленности.

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