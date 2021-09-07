ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евгений Нифантьев: современная диагностика грибковых инфекций существенно снизит смертность

11:40
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Разработку экспресс-тестов на грибковые инфекции предлагается включить в проект "Санитарный щит"

Одной из основных задач проекта "Санитарный щит" является оперативная разработка эффективной тест-системы в случае появления новой опасной инфекции. В проект следует включить разработку экспресс-тестов на грибковые инфекции, считает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. 
Евгений Нифантьев: "Санитарный щит" – это работа на предупреждение

Нифантьев отметил, что для диагностики коронавирусной инфекции уже имеется ПЦР-анализ, антигенные и антительные тесты. Диагностировать бактериальные инфекции позволяют ПЦР-тесты и иммуноферментные тесты, есть также молекулярный анализ, выявляющий склонность к антибиотикорезистентности.

Не менее важно направить усилия на диагностику грибковых инфекций, особенно на создание экспресс-тестов. Их своевременное выявление поможет существенно снизить смертность от инфекций в стационарах, подчеркнул эксперт.

Нифантьев указал, что в настоящее время на российском рынке есть только один отечественный диагностикум, для конкретного грибкового заболевания — инвазивного аспергиллеза. При этом средства диагностики импортного производства, представленные в России, имеют серьезные недостатки и малодоступны для отечественного здравоохранения.

В связи с этим важно заняться разработкой тест-систем для грибковых инфекций в рамках проекта "Санитарный щит", подчеркнул Нифантьев.

Ранее Евгений Нифантьев выступил за разработку в России доктрины национальной лекарственной безопасности как гарантии независимости от других государств — производителей субстанций для фармацевтической промышленности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.