Татьяна Буцкая: У дворового спорта перспективы федерального масштаба

Спорту нужна поддержка властей

В Москве обсудили перспективы дворового спорта.

В ходе организованного "Советом матерей" круглого стола "Дворовый спорт: основа здорового образа жизни" обсуждались идеи о развитии инфраструктуры и массовости дворовых спортивных активностей. Свое слово замолвили призеры Олимпийских игр и мастера спорта Александр Карелин, Елена Вяльбе, Евгений Ловчев, Софья Великая и другие.

"Сейчас понятие "спальный район" в Москве уходит в прошлое. В новых кварталах, во дворах домов, построенных по реновации, возводятся спортивные площадки, сразу строятся спортивные центры", - заметила лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Тем не менее, в столице еще остаются районы, которые не охвачены спортивной инфраструктурой. Из-за пандемии многие спортивные сооружения пустуют. Государству следует поддержать спорт в такое непростое время.

Все предложения, которые были высказаны в ходе круглого стола, будут направлены в парламент для дальнейшей работы. В свою очередь Буцкая подчеркнула, что все спортивные площадки будут проинспектированы, а нуждающиеся в ремонте – реконструированы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram