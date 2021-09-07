"Спутник V" изучен по мировым стандартам": Малышева ответила антипрививочникам

Люди боятся прививаться из-за недостатка информации

Елена Малышева стала гостем программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Телеведущая рассказала Татьяне Устиновой о своем детстве, знакомстве с будущим мужем, отношении к критике. Еще одной темой стала вакцинация от коронавируса и движение антипрививочников.

По мнению Малышевой, люди боятся прививаться из-за недостатка информации. Главное для них – услышать спокойное изложение происходящего с фактами.

"Люди ведь боятся не чего-то конкретного. И чтобы хоть как-то всех успокоить, я хочу сказать, что вакцина "Спутник" - это первое лекарственное средство в России, которое изучено по мировым стандартам. То есть всё, что вы раньше принимали, капали себе в носы, ели, вообще никак не изучалось, и вы это капали, принимали и вообще не задумывались о том, что вас чипируют или изменят ваш генофонд", - рассказала Елена Малышева.

Она заметила, что в эпоху коронавируса вакцинация – единственный способ уберечь себя от тяжелого течения болезни и даже смерти.

"На моём пути врачебном не попалось вакцинированного человека, который бы болел тяжело. На моём врачебном пути переболевшие вообще не болеют, то есть я не знаю ни одного переболевшего человека, который бы заболел [повторно]", - отметила Малышева, допустив, что такие случаи все же могут быть, хотя и редко.

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