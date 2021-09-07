Пресняков отказывается менять памперс сыну от Подольской

Отец не всегда справляется с активным Ваней

Младшему сыну Владимира Преснякова и Натальи Подольской в октябре исполнится год. Артистка рассказала, какое участие отец принимает в уходе за малышом.

По признанию Подольской, сейчас ее время, первую скрипку приходится играть именно ей: ребенок растет весьма активным, и Пресняков не всегда с ним справляется. Например, чтобы сменить Ване подгузник, приходится ловить мальчика, у которого "шило в попе". В дополнение к этому отец сам не горит желанием переодевать отпрыска, поэтому Наталья не настаивает.

Вставать к малышу по ночам Преснякову тоже не требуется, поскольку "есть волшебная грудь", рассказала Подольская.

При всем этом материнство доставляет певице истинное удовольствие, поэтому она старается как можно больше времени посвящать Ивану и его старшему брату, шестилетнему Артемию. Наталья призналась, что первый ребенок — "шок, ты не совсем в адеквате". Однако второй малыш "уносит в космос" и хочется, чтобы время остановилось, рассказала Подольская в эфире "Русского Радио".

В уходе за малышом Иваном звездным родителям помогают няни. Однако с одной из гувернанток пришлось расстаться: женщина не признавала авторитет артистки. Поскольку напоминание о том, кто у кого работает, ситуацию не исправило, Подольская уволила няню.

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