Почти 1,9 млн россиян подали заявки на участие в электронном голосовании

Записавшиеся на онлайн-голосование могут принять участие во втором публичном тестировании системы

По состоянию на утро вторника, 7 сентября, на участие в дистанционном электронном голосовании записались 1,893 млн человек. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

Замглавы ЦИК также озвучил прогноз, что за оставшиеся до начала голосования дни заявки на дистанционное волеизъявление могут подать около двух миллионов избирателей. Это огромная цифра, она показывает востребованность электронного голосования и доверие к системе, а также ее перспективность, отметил Булаев.

Все граждане, подавшие заявки, могут принять участие во втором публичном тестировании дистанционного электронного голосования. Оно пройдет с 14:00 по московскому времени 7 сентября до 16:00 9 сентября на портале vybory.gov.ru. Россиянам выдадут электронные бюллетени по 634 кампаниям разного уровня, чтобы удовлетворить запрос на проверку работы системы, рассказал представитель Центризбиркома.

Технологией "мобильный избиратель", позволяющей проголосовать по месту фактического местонахождения, к настоящему времени решили воспользоваться около 1,5 млн россиян, цитирует Булаева РИА Новости.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что по состоянию на 6 сентября в ходе досрочного волеизъявления на выборах в Государственную Думу проголосовали уже 29 628 избирателей в 21 субъекте Российской Федерации.

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