Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до 16

Пострадали почти 100 человек

В больнице Казахстана скончался еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов.

Это 38-летний военнослужащий войсковой части 28349, капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы. Он один из первых приступил к ликвидации пожара на складе.

Таким образом, общее число жертв достигло 16, пишет ТАСС.

26 августа на складе воинской части в Жамбылской области Казахстана произошел пожар, который привел к детонации боеприпасов. Пострадали около 100 человек, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС.

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