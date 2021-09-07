ФСБ рекомендовала россиянам обновить Microsoft Exchange

Есть угроза утечки данных

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рекомендует обновить почтовый клиент Microsoft Exchange Server.

По данным ведомства, существует угроза утечки данных из нескольких версий приложения.

"Уведомляем о необходимости обновления почтового клиента Microsoft Exchange Server в связи с выпуском обновлений безопасности компанией Microsoft", - сообщили в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

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