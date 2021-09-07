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ФСБ рекомендовала россиянам обновить Microsoft Exchange

12:33
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Есть угроза утечки данных

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рекомендует обновить почтовый клиент Microsoft Exchange Server.

По данным ведомства, существует угроза утечки данных из нескольких версий приложения.

"Уведомляем о необходимости обновления почтового клиента Microsoft Exchange Server в связи с выпуском обновлений безопасности компанией Microsoft", - сообщили в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

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