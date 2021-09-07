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Собянин: проезд по МЦК в День города будет бесплатным

13:33
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Решение было принято в честь пятилетия Московского центрального кольца

В День города, который Москва отмечает 11 сентября, проезд для всех пассажиров Московского центрального кольца будет бесплатным. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Градоначальник уточнил, что такое решение было принято совместно с РЖД в честь пятилетия МЦК. Каждый будний день по Московскому центральному кольцу ездят более полумиллиона человек, рассказал Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

1 сентября власти столицы ввели бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы. Благодаря этому разовая поездка в наземном транспорте подешевела в 1,5 раза, а годовая экономия может достигать 11 тысяч рублей. За первые четыре дня нововведением воспользовались 600 тысяч человек.

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