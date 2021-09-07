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Путин ушел в тайгу

13:01
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Президент отдыхает вместе с министром обороны

Президент России Владимир Путин отдыхает в Сибири вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
Путин и Шойгу улетели в тайгу на выходные

После поездки в Благовещенск президент решил несколько дней провести в тайге. Он вернется в Москву вечером в среду, 8 сентября. А уже 9 сентября у Путина запланирован напряженный рабочий день, пишет "Интерфакс". 

"Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых - и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель президента отметил, что в скором времени на сайте Кремля появятся фото и видео с отдыха.

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