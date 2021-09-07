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Собянин предложил обсудить название новой станции МЦД у Комсомольской площади

13:00
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Станция станет, по сути, новым вокзалом

Сергей Собянин во вторник осмотрел итоги выполненных работ в районе Комсомольской площади и ход строительства новой станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Мэр предложил обсудить с горожанами ее название.

"Да, это, конечно, станция, по сути дела - новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем над названием. Здесь еще будет пятый вокзал, высокоскоростная магистраль", - сказал Собянин.

Жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта предложили свое название для станции - "Площадь трех вокзалов".

Реконструкция предусматривает строительство фактически новой станции площадью 4,5 тыс. кв.м. Она будет состоять из двух пассажирских платформ, одна из которых уже введена в эксплуатацию, и пассажирского терминала, который расположится под железнодорожными путями. Сегодня пассажиропоток станции составляет 9 тысяч человек в сутки. После запуска МЦД-4 в 2024 г. он вырастет более чем в 3 раза и превысит 32 тысячи человек.

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