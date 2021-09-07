Песков назвал приоритет Путина в отношении выборов

Глава государства настаивает на проведении голосования в соответствии с духом и буквой закона

Приоритетом для российского лидера Владимира Путина в проведении выборов является их справедливость и чистота. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что главное для президента — волеизъявление граждан в полном соответствии с духом и буквой закона.

Отвечая на вопрос о позиции Путина по ограничению Роскомнадзором доступа к сайту "Умное голосование" из-за нарушения требований российского законодательства, Песков напомнил, что это не прерогатива главы государства. Проведением выборов занимается Центризбирком, поэтому подобные вопросы следует адресовать в ЦИК, сообщает РИА Новости.

В России в сентябре 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы, руководителей 12 регионов и депутатов законодательных собраний 39 субъектов Федерации. Голосование будет проводиться в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

Центризбирком после выборов подготовит рекомендации для законодателей по борьбе с кандидатами-двойниками. Речь идет о появлении в избирательных бюллетенях однофамильцев тех политиков, чьих сторонников пытаются запутать, распылить их голоса. Такие случаи выявлены в ходе текущей предвыборной кампании.

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