В Кремле прокомментировали возможность признания биткоина

Курс биткоина составляет 52,9 тысячи долларов

Россия не готова к признанию биткоина официальным платежным средством.

Эта мера ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, нанести не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги", - отметил спикер Кремля.

На сегодняшний день курс биткоина составляет 52,9 тысячи долларов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Чтобы оплачивать товары или услуги цифровыми деньгами, понадобится специальный электронный кошелек.

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