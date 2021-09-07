В Кремле прокомментировали возможность признания биткоина

Курс биткоина составляет 52,9 тысячи долларов
Россия не готова к признанию биткоина официальным платежным средством.
Эта мера ничего, кроме вреда финансовой и экономической системе, нанести не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги", - отметил спикер Кремля.
На сегодняшний день курс биткоина составляет 52,9 тысячи долларов, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Чтобы оплачивать товары или услуги цифровыми деньгами, понадобится специальный электронный кошелек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram