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Валерия отметила удобство онлайн-голосования на выборах в ГД с учетом пандемии

13:56
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Это безопасно

Певица Валерия поддержала формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ), он позволит большему числу людей выразить свою позицию на выборах в Госдуму.

Артистка отметила, что для россиян ДЭГ пока что остается непривычной формой волеизъявления, однако в условиях пандемии такие технологические новшества крайне уместны.

Формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Такое мнение выразила певица Валерия порталу mk.ru.

"Но, учитывая пандемию и все обстоятельства, в том числе технологические новшества и эволюции, могу сказать, что электронное голосование как форма безусловно упрощает задачу людям выразить свое мнение", - сказала певица порталу mk.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на ДЭГ. На данный момент москвичи подали почти 1,5 миллиона заявлений на участие в онлайн-голосовании.

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