Российская военная полиция провела масштабную тренировку в Дамаске

По легенде на сирийскую столицу напали боевики

Клубы жёлтого дыма, бронетехника и десятки бойцов. В Дамаске российская военная полиция провела масштабную тренировку в городских условиях. По легенде учений на столицу Сирии напали боевики. По сигналу тревоги был поднят весь личный состав.

Военные полицейские выбегают по учебной тревоге. Условный противник атакует их базу. Задача - занять оборону. Дымовая завеса - типичная маскировка при тревоге. Условный противник не должен знать, какие шаги предпринимает обороняющаяся сторона.

Такие тренировки у военных полицейских проходят регулярно. Чтобы вымышленная ситуация не стала реальностью, круглосуточное наблюдение ведут бойцы на постах. Рядом дорога - объект повышенной опасности.

"Обращаем внимание, в первую очередь, на все транспортные средства, проходящие мимо наших позиций, за действиями лиц, находящихся в этих транспортных средствах. Если вызывает подозрение, докладываем. На данном участке у нас, слава богу, все тихо-спокойно. Пока происшествий не было", - говорит сотрудник военной полиции Вооруженных сил России Денис Ланшаков.

У военных полицейских в Сирии множество задач. В том числе, сопровождение гуманитарных миссий. Продовольственные конвои регулярно отправляются в различные населенные пункты. Также военные полицейские - постоянные участники патрулирований. Такие проводятся в разных частях страны.

"Основными задачами батальона является сопровождение гуманитарных грузов, недопущение ведения боевых действий, демонстрация присутствия государственного флага России на территории Сирии", - говорит командир батальона военной полиции Сергей Горевой.

У батальона, дислоцированного под Дамаском, своя особая задача - патрулирование Голанских высот. Знаковое место со своей историей. Печальной. Эта территория - точка напряжения во взаимоотношениях Сирии и Израиля. От противостояния длинной в десятилетия страдали, прежде всего, местные жители. По обе стороны границы. Российские военные полицейские следят здесь за режимом прекращения огня. Именно благодаря их присутствию и контролю в сложной зоне несколько лет назад стала возможной работа миссии ООН. Наблюдатели отмечают, обстрелов и провокаций действительно стало меньше. Тяжёлый труд постовых и патрульных проходит не зря.

"ТВ Центр", Сирия.

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