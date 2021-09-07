ГКБ №13 использует для операций новейшее рентген-оборудование

С новыми аппаратами операции стали занимать намного меньше времени

Врачи 13-й больницы начали проводить сложнейшие операции на позвоночнике и конечностях с помощью нового рентген-оборудования последнего поколения. Аппаратура позволяет хирургам видеть буквально всё в мельчайших подробностях и без искажений. При этом лучевая нагрузка на пациента и медиков минимальна.

Футуристический полукруг с точнейшим оптический сканером, на мониторе позвоночник пациента. В 13-й больнице приступили к работе новые рентгеновские аппараты. Прибор в буквальном смысле позволяет заглянуть внутрь человека, поэтому "Ц-дугу" здесь уже окрестили "глазами хирурга".

"Есть такие операции, как эндоскопическая хирургия. Когда мы из сантиметрового разреза расширяем позвоночный канал. Такие операции требуют очень хорошей визуализации. Это аппарат в режиме реального времени во время операции показывает нам, что мы выполняем, где стоит наш инструмент. Это обеспечивает точность операции и качество операции", - рассказал травматолог-ортопед ГКБ №13 Мухаммад Сампиев.

Это качество уже почувствовали на себе первые пациенты больницы, которых прооперировали, применяя новую "Дугу". Галину Чердынцеву с весны мучали боли в спине. Пенсионерка практически перестала ходить. Спустя два дня, хоть и не быстро, но уверенно накручивает круги по коридору. Амояк Миносьян много лет занимался борьбой. Но в последние дни перед операцией не мог даже повернуться во сне. Главное, считает он, что врачи подарили надежду на исполнение мечты.

"Мой сын тоже занимается дзюдо. И я всегда хотел с ним поспаринговаться. Врачи сказали, что через год я смогу к этому диалогу вернуться", - рассказал он.

По сравнению с предыдущим поколением новая "Ц-дуга" имеет более широкий угол обзора и большую детализацию. Теперь врач видит все в мельчайших подробностях. Причем, именно аппарат формирует трехмерную модель костей.

20 лет назад хирург делал снимок и дальше работал практически вслепую. Затем останавливал операцию, получал еще один снимок, чтобы оценить проделанную работу. С новыми аппаратами операции стали занимать значительно меньше времени.

При этом находиться в операционной и врачам, и пациенту стало не только комфортно, но и более безопасно. Последнее поколение "Ц-дуги" излучает гораздо меньше рентгеновских лучей.

Специализация больницы - травматология и в ортопедия. Ежегодно здесь помогали более чем трем с половиной тысячам человек. С появлением новых приборов, говорят врачи, их станет гораздо больше.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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