Романенко торжественно открыл пешеходный переход в Ясенево

Теперь путь домой стал безопаснее

На Литовском бульваре в районе Ясенево сегодня открыли новый пешеходный переход. Об этом просили местные жители.

Рядом находятся две школы, детский сад и поликлиника. Даже путь к метро нельзя было назвать безопасным. И часто жители просто перебегали дорогу в неположенном месте. Теперь ситуация изменилась.

"Во дворе дома напротив находятся две школы, детский сад, также рядом расположена поликлиника. Самый короткий путь до метро пролегает именно здесь, а перейти дорогу нельзя. Итог: люди все равно перебегают дорогу в неположенном месте, нарушая правила ПДД", - сказал Романенко.

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