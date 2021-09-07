ГИТИС получил новый танцевальный класс и амфитеатр

Как и что удалось сделать?

У ведущего театрального вуза страны, ГИТИСа, появился новый танцевальный класс, студии для индивидуальных занятий, амфитеатр и даже собственная театральная площадь. А ведь совсем недавно территория, на которой всё это смогли разместить, выглядела совсем иначе.

Студенты ГИТИСа встречают гостей. Повод для праздника более чем приятный. Завершена реконструкция уличного пространства у здания вуза. Дорожки, освещение, летние площадки - теперь студенты могут репетировать, слушать лекции и даже показывать спектакли прямо на улице. Лев Лещенко в постановке не участвовал, но её смотрел и вспоминал годы своей учебы.

Новый танцевальный класс, амфитеатр и новая Театральная площадь. Все это построено на месте развалившихся гаражей. Теперь здесь кипит творческая энергия студентов. Они разыгрывают миниатюры, танцуют и даже отрабатывают навыки фехтования. Студенты 70-80-х могли лишь мечтать о таком комфорте, говорит выпускник курса Олега Табакова Василий Мищенко.

Ознакомиться с благоустроенным пространством вуза приехала и министр культуры Ольга Любимова - тоже выпускница ГИТИСа.

"Мы видели этот дворик в совершенно разных состояниях. Опаснейших, в первую очередь, для педагогов, скользкий, холодный, темный, неуютный. И, конечно, искренняя внутренняя радость, когда приходишь в это пространство, и у тебя в голове картинка – было и стало - и ощущение того, что вы можете вместе трудиться, вместе общаться, учиться в таком эстетичном пространстве", - отметила она.

Новые помещения дают вузу и новые возможности. В середине месяца здесь пройдет фестиваль студенческого фехтования "Серебряная шпага", за ним - фестиваль театральных школ СНГ, а в будущем – и международный ГИТИС-фест. Да и студентам будет просторнее.

В следующем году ГИТИСу исполнится 90 лет. Это крупнейший театральный вуз Европы и один из крупнейших в мире. Его здание построено еще в 18 веке и является объектом культурного наследия России. Сейчас, на фоне новых построек, видно, что этот исторический особняк тоже нуждается в обновлении. И проект такого обновления в вузе уже готовят.

Юлия Грабовская, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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