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Глава Минздрава назвал главную причину смертности в России

14:15
  • вторник
  • 07 сентября 2021

От сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему умирает множество людей

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности как в мире, так и в России. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава отметил, что ситуацию пока не изменили высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины.

При этом за два года реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в России введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования, в том числе более 250 единиц тяжелого оборудования.

В 2020 году в стране прошли мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Препараты в амбулаторных условиях получили более 450 тысяч человек.

Российские власти приняли решение в 2021 году продлить срок лекарственного обеспечения пациентов до двух лет, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что почти третью часть от общего количества умерших россиян составляют граждане трудоспособного возраста. Она отметила, что высокая смертность в этой категории является главной причиной низкой продолжительности жизни в стране.

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