Врач назвал необходимые витамины после COVID-19

Следует избегать самоназначения любых добавок в лечебных целях

Ослабленный болезнью организм требует особого подхода с точки зрения получения необходимых витаминов и микроэлементов. Какие вещества требуются пациентам с коронавирусом и людям, перенесшим болезнь, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Медик уточнил, что достоверных сведений о влиянии витаминов на течение COVID-19 нет, поэтому рекомендовать в обязательном порядке прием тех или иных добавок нельзя. Хотя на практике распространено назначение витаминов C и D, селена и цинка, отсутствуют подтверждения того, что они помогают при болезни.

После коронавируса следует учесть индивидуальные особенности человека, поскольку постковидный синдром развивается по-разному. Золотарев отметил, что если до заболевания имелся дефицит какого-либо витамина, его необходимо будет принимать при восстановлении.

Постковидный синдром при сахарном диабете часто требует приема минеральных добавок, помогающих контролировать уровень сахара в крови. При наличии железодефицитной анемии показаны препараты хелатного железа и витамин D.

В любом случае рекомендуется избегать самоназначения витаминов и добавок в лечебных целях — при коронавирусе или после болезни, рассказал Золотарев в интервью радио Sputnik.

Включение в осенний рацион клюквы и брусники поможет укрепить иммунную систему в преддверии сезона простудных заболеваний, рассказала ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун. Эксперт пояснила, что в данных ягодах содержится не более 10% сахара, при этом в них много органических кислот, витаминов и микроэлементов.

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