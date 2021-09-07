Названы курортные предпочтения россиян летом 2021 года

В пределах страны отдыхали более 20 млн человек

Летом 2021 года жители России чаще всего отдыхали в пределах страны. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По предварительным подсчетам АТОР, на курортах Краснодарского края, Крыма, Кавминвод и Калининградской области побывали более 20 млн россиян. Ломидзе отметила, что этот результат неудивителен, так как в России на протяжении многих лет отдыхает больше туристов, чем в зарубежных странах.

Среди других государств первое место по числу отдохнувших россиян занимает Турция. В высокий сезон там побывали до 2,4 млн наших соотечественников, а до конца 2021 года показатель может достичь 4,5 млн.

В топ-10 стран, пользовавшихся наибольшей популярностью у российских туристов летом 2021 года, также вошли Абхазия, Кипр, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Куба, Хорватия, Танзания и Греция.

В АТОР отмечают, что на фоне коронавирусных ограничений отдых в большинстве открытых для россиян стран ощутимо подорожал. Рост цен, в зависимости от направления, составил от 30 до 70%. Что касается отдыха внутри России, в эконом-сегменте он обходится дешевле зарубежного. В среднем и премиальном ценовых сегментах цены ниже на турпоездки за границу, если речь идет о массовых направлениях, сообщается на официальном сайте АТОР.

До конца 2021 года в России начнет действовать программа зимнего туристического кешбэка за путешествия по России. Ориентировочно она будет действовать с 15 января по 30 апреля. Как уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова, в 2022 году программы туристического кешбэка могут быть введены только в "низкий" сезон.

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