Собянин выделил гранты на повышение зарплат сотрудников учреждений культуры

На эти цели направят 104 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 7 сентября, подписал постановление о выделении средств на повышение заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры.

Столичные власти выделят на эти цели 104 млн рублей. Средства надлежит направить на повышение зарплат работников культуры до уровня, предусмотренного майским указом президента Российской Федерации.

Среди получателей грантов значатся спортивно-досуговые центры "Сокол" и "Щукинец", центр творчества и досуга "Ростки", досуговый центр "Гагаринец", дома культуры "Дружба", "Десна", "Солнечный", "Звездный", "Коммунарка" и "Первомайское", центр культуры и спорта "Филимонковское", дом культуры и спорта "Воскресенское", Музей истории усадьбы "Александрово-Щапово", сообщает АГН "Москва".

31 августа премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей на поддержку детских и кукольных театров, а также библиотек в регионах. На эти средства учреждения культуры смогут закупить новые книги, технику и мебель.

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