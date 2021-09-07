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Собянин выделил гранты на повышение зарплат сотрудников учреждений культуры

14:40
  • вторник
  • 07 сентября 2021

На эти цели направят 104 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 7 сентября, подписал постановление о выделении средств на повышение заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры.
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Столичные власти выделят на эти цели 104 млн рублей. Средства надлежит направить на повышение зарплат работников культуры до уровня, предусмотренного майским указом президента Российской Федерации.

Среди получателей грантов значатся спортивно-досуговые центры "Сокол" и "Щукинец", центр творчества и досуга "Ростки", досуговый центр "Гагаринец", дома культуры "Дружба", "Десна", "Солнечный", "Звездный", "Коммунарка" и "Первомайское", центр культуры и спорта "Филимонковское", дом культуры и спорта "Воскресенское", Музей истории усадьбы "Александрово-Щапово", сообщает АГН "Москва".

31 августа премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство направит дополнительно около 2 млрд рублей на поддержку детских и кукольных театров, а также библиотек в регионах. На эти средства учреждения культуры смогут закупить новые книги, технику и мебель.

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