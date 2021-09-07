Матвиенко высказалась о регистрации "Спутника V" в ЕС

Сроки пока не обозначены

В ходе общения с журналистами на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала о своем видении ситуации с одобрением разработанного в центре имени Гамалеи препарата для профилактики коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.

"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами, но никто не может сказать, когда и в какие сроки", - приводит слова председателя верхней палаты парламента ТАСС.

Как заметила Матвиенко, Россия продолжит также работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации. Это касается в том числе европейских стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram