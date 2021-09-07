Академик Румянцев: Повышение финансирования медицины - реальное вложение в человеческий капитал

Важно осуществить это без ущерба для других статей государственных расходов

Академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил в ходе круглого стола "Увеличение финансирования здравоохранения в два раза – необходимое условие сбережения российского народа" в Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке, 47, что удвоение расходов на здравоохранение стало бы реальной инвестицией в человеческий капитал, а не очередным повышением расходов федерального бюджета.

"Расчеты показывают, что на каждый дополнительный рубль в финансирование здравоохранения государство получает дополнительный доход в ВВП страны в размере 7 рублей за счет снижения смертности и инвалидности трудоспособного населения", - объяснил академик.

Он также уточнил, что повышение финансирования медицины может способствовать развитию медицинской и фармацевтической промышленности, оживлению экономики России, поддержке социальной стабильности в обществе.

Вместе с тем ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) в России Гузель Улумбекова также отметила прямую связь между увеличением финансирования медицины и сбережением народонаселения.

"Ожидаемой продолжительности жизни 78 лет в 2030 году, снижения смертности и увеличения рождаемости - задач, которые перед нами поставил президент Владимир Путин - мы можем достичь, только если будем ежегодно добавлять не менее 500 млрд рублей к финансированию здравоохранения", - заметила она.

Как добавила Улумбекова, пойти дополнительные средства бюджета должны прежде всего на повышение оплаты труда врачей и медработников, а также на лекарственное обеспечение населения и финансирование дополнительных специальных программ, устранение неравенства зарплат у медицинских работников по стране.

Владимир Гришин, доктор экономических наук, директор АО "Мосэкспертиза", в свою очередь обратил внимание на то, что существуют множество способов изыскать дополнительное финансирование здравоохранения в России. Речь, в частности, идет об отмене льгот, которые сегодня предоставляются работодателям по оплате взносов в ФФОМС. Это 500 млрд рублей. Спикер подчеркнул, что сегодня до 50% расходов на медицину граждане оплачивают из собственного кармана, - в советское же время этот показатель составлял чуть более 10%.

"Необходимо отказаться от привязки взносов к фонду оплаты труда (ФОТ). На здравоохранение можно направлять процент от НДС, акцизы от табака и алкоголя. Пришло время принимать решения, изыскивать ресурсы и резервов", - считает Гришин.

"Источником дополнительных средств на медицину может быть особый медицинский НДС, введение налога с продаж, повышенных взносов с владельцев экологически опасных производств, повышенных акцизов на вредящие здоровью товары", - добавил Андрей Рагозин, директор Центра проблем организации, финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении Института региональной экономики и межбюджетных отношений.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что повысить финансирование медицины без ущерба для других статей государственных расходов позволит тщательный, выверенный, спокойный, детальный, многоуровневый анализ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram