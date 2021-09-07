"Он любит Россию": Мирзализаде хочет вернуться в страну

Ранее комику запретили въезд из-за неудачной шутки

Комик Идрак Мирзалиде подал иск к МВД с требованием отменить запрет на въезд в Россию.

Материалы дела поступили в Замоскворецкий суд Москвы, сообщает ТАСС. По словам адвоката комика Сергея Бадамшина, обращение было направлено еще на прошлой неделе, но зарегистрировали его только сегодня. Комик очень хочет вернутся в Россию, так как здесь его живут его родные и друзья.

"Он любит Россию, он любит русских людей, поэтому желает вернуться. Его очень многое связывает с Россией исторически и культурно", - рассказал правозащитник изданию "Подъем".

Ранее МВД России признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде. В полиции сообщили, что юморист позволил себе шутки, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

Поводом к административному делу стало выступление Мирзализаде в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских.

На заседании суда комик не признал своей вины. Он заверил, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии. Мирзализаде также извинился перед всеми, кого могла задеть шутка.

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