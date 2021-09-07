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Олег Леонов: Горожане добились придания охранного статуса шести знаменитым историческим домам

14:57
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Это в том числе доходный дом Барса на Трубной и усадьба Солодовниковых-Простяковых.

Олег Леонов, инициатор кампании по спасению исторических зданий в ЦАО Москвы, куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей, сообщил об успехе кампании по присвоению статуса объектов культурного наследия историческим домам в центре столицы.
Леонов пришел в мэрию с историческим булыжником

По его словам, горожане очень чутко реагируют на изменения.

"Историческая застройка в центре Москвы, за спасение которой мы собрали более 15 000 подписей - важная часть жизни горожан. В результате наших совместных усилий охранный статус уже получили сразу 6 объектов! Это больше, чем за весь прошлый год", - рассказал Леонов.

Прежде он передал в столичный Департамент культурного наследия список и подписи за внесение в реестр объектов культурного наследия двадцати исторических зданий. Среди спасенных строений - доходный дом Барса на Трубной, городская усадьба дьяка Иванова-Левашовых, усадьба Солодовниковых-Простяковых. Некоторым из зданий удалось пережить московский пожар 1812 года.

Борьба за сохранение исторических памятников будет продолжена, уточнил Леонов.

Статус объекта культурного наследия предполагает особое отношение к зданию. Такие строения находятся под защитой государства. За ненадлежащий уход за ними грозят крупные штрафы.

Инициативу Леонова поддержал общественный деятель Дмитрий Захаров.

"Если здание действительно ценное, государство должно брать эту ситуацию под контроль, не требовать никаких акций от людей. Мы должны подумать о национализации наиболее значимых объектов культурного наследия", - заявил он.

По мнению Захарова, "хитрый собственник всегда найдет лазейку в законе".

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