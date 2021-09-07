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Заявки на онлайн-голосование 17-19 сентября подали полярник, пилот, егерь и космонавт

15:07
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Регистрация на электронное голосование на портале mos.ru доступна в любом месте

Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна в любом месте, в том числе на полюсе, в тайге и космосе.
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Москвич Сергей Данилов примет участие в выборах, находясь в Симферополе, где он работает фельдъегерем. Электромонтер из столицы Андрей Троицкий проголосует в Тюмени, пилот-инструктор Иван Нерусин — в Томской области, нефтяник Дарья Портнова — в Ханты-Мансийске, полярник Антон Иванов — в Антарктиде, инженер Александр Шерстобитов — на ледоколе в Баренцевом море, лесник Владислав Лазыкин — в Тверской области, специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников — в Швейцарии.

Заявку на участие в электронном голосовании также подал космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы проголосовать онлайн, потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Москвичам необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке. Заявки на участие в электронном голосовании принимаются до 23:59 13 сентября. Затем пройдет проверка списков, чтобы исключить из реестра голосующих на избирательных участках тех, кто зарегистрировался онлайн.

Москвичи, которые проголосуют онлайн, примут участие в розыгрыше в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Призовые баллы можно будет обменять на покупки или пожертвовать на благотворительность. Кроме баллов будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. На данный момент почти 1,5 млн заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании.

В России на участие в дистанционном электронном голосовании записались 1,893 млн человек. Об этом рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

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