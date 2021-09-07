Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

Проект находится на рассмотрении в Думе с 2018 года

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала происшествие в Кузбассе, где были убиты две девочки.

Как заметила омбудсмен, в Государственной думе с 2018 года находится на рассмотрении законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов.

"Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?" - сказала Кузнецова (цитата по ТАСС).

В понедельник в Киселевске Кемеровской области пропали две десятилетние школьницы. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На видео с камер было видно, как неизвестный мужчина покупает девочкам сладости в супермаркете.

Во вторник девочки были найдены мертвыми в заброшенном доме. Задержан 41-летний житель города Мыски, он дал признательные показания. Ранее мужчина был судим за преступления против половой неприкосновенности детей.

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