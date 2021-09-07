"Более долгосрочный эффект": ФМБА - о преимуществах их вакцины

Разрешение на проведение клинических исследований уже выдано

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко рассказала в беседе с РИА "Новости" о созданной компанией вакцине от коронавирусной инфекции.

"Основной эффект ее воздействия - это клеточный иммунитет, поэтому у нас есть основания надеяться, что это будет <...> более долгосрочный эффект", - сказала она.

Ранее сообщалось, что препарат, разработанный Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА, основан на новой технологической платформе. Мишенью выступают наименее подверженные мутациям консервативные белки вируса.

Разрешение на проведение клинических исследований было выдано в июле.

В настоящий момент в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак". Массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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