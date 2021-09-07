Россияне взяли рекордный объем кредитов наличными

Это произошло в августе 2021 года

Как следует из данных аналитической компании Frank RG, на которые ссылается ТАСС, в августе 2021 года россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 миллиарда рублей - это исторический рекорд. Показатель прошлого года был ниже на 32,7%.

"Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн штук - банки выдали 2,062 млн кредитов. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тыс. рублей", - сказано в исследовании.

Аналитики отмечают - рост связан с тем, что банки запаздывали с повышением ставок в ответ на повышение ставки ЦБ. Кроме того, свою роль сыграли завершение отпусков и начало нового учебного года.

Общий объем выданных банками кредитов в августе - 1,22 триллиона рублей.

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