ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне взяли рекордный объем кредитов наличными

15:33
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Это произошло в августе 2021 года

Как следует из данных аналитической компании Frank RG, на которые ссылается ТАСС, в августе 2021 года россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 миллиарда рублей - это исторический рекорд. Показатель прошлого года был ниже на 32,7%.
В России вырос средний срок ипотечных кредитов

"Впервые число кредитов наличными превысило 2 млн штук - банки выдали 2,062 млн кредитов. Средний размер кредита при этом изменился не сильно и составил 313,6 тыс. рублей", - сказано в исследовании.

Аналитики отмечают - рост связан с тем, что банки запаздывали с повышением ставок в ответ на повышение ставки ЦБ. Кроме того, свою роль сыграли завершение отпусков и начало нового учебного года.

Общий объем выданных банками кредитов в августе - 1,22 триллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Офис микрофинансовой организации
Офис микрофинансовой организации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.