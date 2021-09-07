Собянин упростил требования к НКО – участникам конкурса грантов "Москва – добрый город"

Минимальный размер гранта будет удвоен

Власти столицы внесли ряд изменений в порядок предоставления грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом во вторник сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В частности, минимальный размер гранта будет увеличен до одного миллиона рублей.

"НКО могут претендовать на одну из трех категорий грантов: "малый" грант - до одного миллиона рублей, "средний" грант - от одного миллиона до пяти миллионов рублей, "большой" грант - от пяти миллионов рублей", - указали в пресс-службе.

Также на полгода сокращается минимальный срок регистрации в качестве юридического лица. О сроках подачи заявки на конкурс этого года будет объявлено позднее. Отмечается, что для заявки больше не нужны гарантийные письма от соисполнителей проекта.

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