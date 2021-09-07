ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еврокомиссия потребовала штрафов против Польши

15:52
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Всё из-за давления на судебную систему

Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов. Это связано с нарушениями страной независимости судебной системы. От Польши требуют приостановки действия ряда законов.
В Польше раскрыли "страшную тайну" о России

"Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме", - сказано в заявлении (цитата по ТАСС).

Размер ежедневного штрафа определит суд.

В 2020 году Европейский суд обязал Польшу приостановить дисциплинарные взыскания в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. Как полагают в Брюсселе, польские власти оказывают политическое давление на собственную судебную систему.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.