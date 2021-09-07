Еврокомиссия потребовала штрафов против Польши

Всё из-за давления на судебную систему

Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Польши с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов. Это связано с нарушениями страной независимости судебной системы. От Польши требуют приостановки действия ряда законов.

"Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме", - сказано в заявлении (цитата по ТАСС).

Размер ежедневного штрафа определит суд.

В 2020 году Европейский суд обязал Польшу приостановить дисциплинарные взыскания в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. Как полагают в Брюсселе, польские власти оказывают политическое давление на собственную судебную систему.

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