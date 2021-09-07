ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первая пятидневка осени в Москве оказалась рекордно холодной

16:02
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Таких показателей метеорологи не фиксировали с начала XXI века

Температура воздуха в первые дни осени в столичном регионе оказалась рекордно низкой, таких показателей метеорологи не фиксировали с начала XXI века. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Резкое похолодание пришло в европейскую часть России

Специалист отметил, что первая пятидневка сентября стала самой холодной за последний год. В прежние годы в этот период могли наблюдаться отдельные холодные ночи, однако в данном случае рекордное похолодание держалось все пять дней.

В частности, в воскресенье, 5 сентября, столбики термометров опускались до значений, больше соответствующих 5 октября, рассказал Вильфанд. Погода в Москве "оторвалась от степенного и важного климата" на целый месяц и "разгулялась, что называется, не в лучшую сторону", цитирует эксперта ТАСС.

Однако уже в четверг, 9 сентября, в столице прогнозируется ощутимое повышение температуры — будет солнечная и комфортная погода, рассказал Роман Вильфанд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.