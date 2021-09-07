Первая пятидневка осени в Москве оказалась рекордно холодной

Таких показателей метеорологи не фиксировали с начала XXI века

Температура воздуха в первые дни осени в столичном регионе оказалась рекордно низкой, таких показателей метеорологи не фиксировали с начала XXI века. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что первая пятидневка сентября стала самой холодной за последний год. В прежние годы в этот период могли наблюдаться отдельные холодные ночи, однако в данном случае рекордное похолодание держалось все пять дней.

В частности, в воскресенье, 5 сентября, столбики термометров опускались до значений, больше соответствующих 5 октября, рассказал Вильфанд. Погода в Москве "оторвалась от степенного и важного климата" на целый месяц и "разгулялась, что называется, не в лучшую сторону", цитирует эксперта ТАСС.

Однако уже в четверг, 9 сентября, в столице прогнозируется ощутимое повышение температуры — будет солнечная и комфортная погода, рассказал Роман Вильфанд.

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