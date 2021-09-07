В Чувашии ввели режим ЧС

Из-за засухи страдают посевы

Как сообщила во вторник пресс-служба главы региона, с 7 сентября в Чувашии вводится режим чрезвычайной ситуации - посевы гибнут из-за засухи.

"Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев", - подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев (цитата по РИА "Новости").

Согласно предварительным оценкам, на площади 5,7 тысячи гектаров пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей. Ущерб составил более 300 миллионов рублей.

Уточняется, что зафиксировали почвенную засуху метеостанции Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа). В их зоне наблюдения находятся восемь муниципальных районов.

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