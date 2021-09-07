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Талибы открыли стрельбу для разгона протестующих в Кабуле

18:07
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Есть пострадавшие

В столице Афганистана бойцы запрещённого в России движения "Талибан" открыли огонь для разгона демонстрации протеста. По словам очевидцев, есть пострадавшие и задержанные.
В афганских городах прошли акции протеста против талибов

Утром сотни людей - большинство из них женщины - направились к центру Кабула. Поводом к протесту стал визит главы разведслужбы Пакистана. Часть манифестантов собралась у стен посольства этой страны, другая - у президентского дворца. Участники акции требовали, чтобы соседняя страна прекратила вмешиваться в дела Афганистана, сообщает "ТВ Центр".

Талибы, как заявляют представители движения, стали стрелять в воздух, чтобы рассеять толпу. Участники акции утверждают, что выстрелы были сделаны и по протестующим, среди них есть раненые. Женщин избивали и задерживали.

Днём ранее талибы заявили о ликвидации сопротивления в Панджшерской долине и установлении полного контроля над Афганистаном. На этой или следующей неделе, как ожидается, будет сформировано новое правительство страны.

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