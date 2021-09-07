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Меркель выступила с последней речью перед Бундестагом

18:08
  • вторник
  • 07 сентября 2021

Что она рассказала?

Во вторник Ангела Меркель выступила в Бундестаге с последним словом в качестве федерального канцлера Германии. Уже 26 сентября пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство и определится преемник Меркель.
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Фрау канцлерин проработала на этом посту почти 16 лет и приняла решение не переизбираться. Большую часть своей прощальной речи она посвятила достижениям её правительств. В частности, отметила развитие "зелёной" энергетики, финансовую стабильность, успешную борьбу с экономическими кризисами, а также разработку в Германии вакцины от коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Не обошла Меркель и тему предстоящих выборов, на которых её консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов предстоит серьёзная борьба. Ведь его рейтинг сейчас - самый низкий за всю историю ФРГ: всего 19%.

"Это особые выборы не только потому, что впервые с 1994 года действующий канцлер не переизбирается, но ещё и потому, что они станут решающими для развития нашей страны в сложнейшие времена. Поэтому, дамы и господа, лучший выбор - правительство ХДС/ХСС с Армином Лашетом в роли канцлера. Его правительство будет выступать за стабильность, надежность, срединный путь. Это именно то, что нужно Германии", - заявила Меркель.

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