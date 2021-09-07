В Махачкале автомобиль сбил ребенка на тротуаре

Пострадал 10-летний мальчик
В Махачкале на проспекте имама Шамиля 25-летний житель Каспийска на "ВАЗ-21101" сбил на тротуаре 10-летнего мальчика, сообщает пресс-служба управления МВД по Дагестану.
Уточняется, что водитель не справился с управлением при совершении разворота.
"В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок с различными травмами был помещен в одну из столичных больниц", - сказано в сообщении.
Пострадавший находится на амбулаторном лечении, полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram