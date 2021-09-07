Международные резервы России выросли в августе

Валютные резервы за месяц увеличились на 4,15%

Как следует из сообщения Центробанка, которое приводит ТАСС, на 1 сентября международные резервы России составили 618,181 миллиарда долларов.

Это на 2,86% выше показателя начала августа. На 1 сентября прошлого года международные резервы составляли 594,422 миллиарда долларов.

Уточняется, что за месяц валютные резервы увеличились на 4,15%.

Международные резервы - имеющиеся в распоряжении ЦБ высоколиквидные иностранные активы. Они состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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