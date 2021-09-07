Футболист Булыкин рассказал о преимуществах онлайн-голосования

Важно проявить общественную позицию

Онлайн-голосование - наиболее удобный формат участия в выборах, считает футболист Дмитрий Булыкин. Он отметил плюсы ДЭГ. Так, в условиях пандемии благодаря такому виду голосования можно избежать встреч с большим числом людей.

"За кого и как – это уже второе дело, но нужно проявить свою общественную позицию", – сказал Дмитрий Булыкин.

Чтобы проголосовать онлайн, потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Заявки на участие в электронном голосовании принимаются до конца дня 13 сентября.

В России на участие в дистанционном электронном голосовании записались уже более 1,8 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram